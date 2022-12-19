Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.317,12
ALTIN
1.076,73
DOLAR
18,65
STERLİN
22,76
EURO
19,84
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...

Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:46
Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki

UKRAYNA - ABD’de Richard Nixon döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Henry Kissinger’ın The Spectator dergisinde kaleme aldığı yazı, Kiev yönetiminden tepki aldı. Kissinger’ın, Rusya’nın elinde tuttuğu bölgeleri kendisine katarak barış için müzakere masasına oturma zamanının yaklaştığını dile getirmesi sonucu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, “Ukrayna toprakları pahasına şeytanla yapılacak anlaşma kötü bir barıştır” dedi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger, The Spectator’da kaleme aldığı makalede, “Halihazırda gerçekleştirilmiş olan stratejik değişimlerin üzerine inşa etme ve müzakere yoluyla barışı sağlamaya yönelik yeni bir yapıya entegre olma zamanı yaklaşıyor. Bir barış süreci, nasıl ifade edilirse edilsin, Ukrayna'yı NATO'ya bağlamalıdır. Tarafsızlık alternatifi artık anlamlı değil” ifadelerini kullandı. Kissinger ayrıca Mayıs ayında Rusya’nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi ancak 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın müzakere masasına konularak bir barış süreci başlatılabileceği önerisinde bulundu. Kissinger’ın bu yazısı, Kiev yönetiminin tepkisine neden oldu.

“KISSINGER, HALA SAVAŞI ANLAYAMIYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, resmi Telegram hesabından Kissinger’ın yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bay Kissinger 10 aydır süren savaşın doğasını ve dünya düzenine etkisini hala anlayamadı. Eski Dışişleri Bakanı'nın talep ettiği, ancak yüksek sesle söylemekten korktuğu reçete basit. Doğu Avrupa'nın diğer devletlerine karşı saldırmazlık garantileri vererek Ukrayna'nın bazı kısımlarını feda ederek saldırganı yatıştırmak” dedi.

“KÖTÜ BİR BARIŞ”

Podolyak, böyle bir barışın ‘kötü bir barış’ olduğunu vurgulayarak, “Basit çözümlerin tüm destekçileri bariz olanı hatırlamalı. Şeytanla Ukrayna toprakları pahasına herhangi bir anlaşma, kötü bir barıştır. Böyle bir anlaşma Putin için bir zafer ve dünya çapındaki otokratlar için bir başarının tarifi olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski ABD Dışişleri Bakanı KissingerUkraynaMüzakere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans