Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1437.38
ALTIN
485.90
DOLAR
8.4550
STERLİN
11.7301
EURO
9.9837
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...

Yeni Zelanda’nın resmi isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2021 Salı 14:50
0 Okunma
Yeni Zelanda’nın resmi isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

YENİ ZELANDA - Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı. Maori Partisi, Yeni Zelanda isminin Flemenkçe olduğunu belirtilerek yerli dilinde ‘Kuzey Adası’ anlamına gelen Aotearoa olması gerektiğini ifade etti.

Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Māori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.” ifadelerine yer verdi.

Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda ‘haka’ dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.     

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaResmi IsmiDilekçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York’ta anma töreni başladı
New York’ta anma töreni başladı
İtalya’da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı
İtalya’da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi!
Kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans