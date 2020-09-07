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Yunan vekilden Türkiye itirafı!

Yunan Milletvekili Liana Kanelli katıldığı bir televizyon programında, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek " Erdoğan Stratejik Bir Akıl, Türkiye Bölgesel Bir Süper Güç” itirafında bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:47
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Yunan vekilden Türkiye itirafı!

ATİNA - Yunanistan’da Komunist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateriastus” programında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanelli Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak,  “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” dedi.

"KİMSE BİZİ SEVDİĞİ İÇİN YUNANİSTAN'A GELMİYOR"

Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa’ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” dedi. Kanelli vekil ayrıca, Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi. Kanelli, konuk olduğu SKAİ televizyonunda Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Yunanistan’ın Fransa’ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, “Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk.” ifadelerini kullandı.

İKİ CİDDİ İLETİŞİM HATASI YAPTIK

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi: “Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel super bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye’yi büyük güçler ve NATO super güç yaptı. Siz Türkiye’nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO’nun İncirlik’teki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz. Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik’te mi kalacak veya Yunanistan’a Araksos üssüne mi gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda Türkiye’ye ne 28’inci veya 27’inci civarındaki meridyenden ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler asıl pazarlık bu. Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye’yi super güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir.” dedi.

DHA

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Yunan Milletvekili Liana KanelliYunan Vekilden Türkiye Itirafı
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