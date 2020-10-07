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Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti

İşgalci Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u Atina'ya çağırdığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:22
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Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti

YUNANİSTANİşgalci Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisini geri çağırdı. Atina yönetimi gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan’da Azerbaycan’a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan’ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kararıyla istişareler için Atina’ya çağrıldı.” İfadelerine yer verildi.
 

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Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos 2 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev'e güven mektubu sunmuş, Cumhurbaşkanı Aliyev,Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğu da bir sır değil. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız" ifadelerine yer vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İşgalci ErmenistanYunanistanAzerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos
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