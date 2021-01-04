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Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlananan Yunanistan’ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar eurokluk borcun, bu yılki ödemesi Atina Yönetimi'ni kara kara düşündürüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 13:00
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Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi

YUNANİSTAN - Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ülkenin  Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek. 

2021 YILINDA 11.5 MİLYAR EUROLUK ÖDEME

2021 yılında ödenmesi gereken kredilerin içinde Dünya Bankası’na 1 milyar 869 milyon euroluk borç ödenmesi beklenen Yunanistan çıkış arıyor. Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çektiği analizinde,  Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağı ifade edildi.
 

"5 YIL KEMERLER DAHA ÇOK SIKILACAK"

Uzmanlar, Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı son yılların en kabarık bütçesi, olduğunun altını çizerek, " Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşları gelecek 5 yıl zarfında oldukça yorarak yıpratacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin" ifadelerine yer verdi. 

ATİNA SİLAHLANMA PAYINI 5 KAT ARTTIRDI

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartılmıştı. Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Dar BoğazYunanistan
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