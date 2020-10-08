Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1155
ALTIN
481.100
DOLAR
7.8957
STERLİN
10.2490
EURO
9.2894
Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa da hayallerinden vazgeçmedi
Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa...
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Erdoğan, Resmi Gazete'nin 100'üncü yılını kutladı
Son Dakika
Erdoğan, Resmi Gazete'nin 100'üncü yılını...

Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor

Ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da ABD'li girişim grubuna satıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2020 Perşembe 11:16
0 Okunma
Yunanistan ikinci stratejik limanını da elinden çıkarıyor

YUNANİSTAN - Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu. ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi.  ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.


İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON’DA YAPILDI


Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanIkinci Stratejik LimanEkonomik Darboğaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekti
Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş
Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş
KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans