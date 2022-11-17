Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.579,18
ALTIN
1.055,91
DOLAR
18,63
STERLÄ°N
22,13
EURO
19,32
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

Zelenski, Dnipro'daki fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:06
Zelenski, Dnipro'daki fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

UKRAYNA -Â Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski, mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram hesabÄ±ndan bugÃ¼n Dnipro'ya yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Ã–te yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±lan yoÄŸun fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±ylaÂ ilgili aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ, Ukraynaâ€™ya 96 fÃ¼ze ve 10â€™dan fazla dronla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hava savunmaÂ sisteminin 75 seyir fÃ¼zesini, 2 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸtu.

FÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda Polonya'ya dÃ¼ÅŸen fÃ¼zeyle ilgili Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n "YÃ¼ksek hassasiyetli saldÄ±rÄ±lar, yalnÄ±zca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na 35 kilometreden daha yakÄ±n olmayan hedeflere baÅŸlatÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiDniproFÃ¼ze SaldÄ±rÄ±sÄ±
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Acil Ã¶nlem alÄ±nmazsa Avrupaâ€™da, gelecek 10 yÄ±lda kanser salgÄ±nÄ± olabilir
Acil Ã¶nlem alÄ±nmazsa Avrupaâ€™da, gelecek 10 yÄ±lda kanser salgÄ±nÄ± olabilir
Stoltenberg: KasÄ±tlÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸuna dair hiÃ§bir gÃ¶sterge yok
Stoltenberg: KasÄ±tlÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸuna dair hiÃ§bir gÃ¶sterge yok
ErdoÄŸan: BarÄ±ÅŸÄ±n, refahÄ±n ve adaletin tesisi iÃ§in samimiyetle gayret gÃ¶steriyoruz
ErdoÄŸan: BarÄ±ÅŸÄ±n, refahÄ±n ve adaletin tesisi iÃ§in samimiyetle gayret gÃ¶steriyoruz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans