Zelenski, Dnipro'daki fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

UKRAYNA -Â Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski, mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram hesabÄ±ndan bugÃ¼n Dnipro'ya yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.



Ã–te yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±lan yoÄŸun fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±ylaÂ ilgili aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ, Ukraynaâ€™ya 96 fÃ¼ze ve 10â€™dan fazla dronla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hava savunmaÂ sisteminin 75 seyir fÃ¼zesini, 2 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸtu.



FÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda Polonya'ya dÃ¼ÅŸen fÃ¼zeyle ilgili Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n "YÃ¼ksek hassasiyetli saldÄ±rÄ±lar, yalnÄ±zca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na 35 kilometreden daha yakÄ±n olmayan hedeflere baÅŸlatÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.