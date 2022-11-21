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Zelenski: Doğuda 400’e yakın bombardıman düzenlendi

21 Kasım 2022 Pazartesi 11:51
Zelenski: Doğuda 400’e yakın bombardıman düzenlendi

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Pazar günü Luhansk bölgesinde Rusya’nın 400’e yakın bombardıman düzenlediğini duyurdu.

En şiddetli çatışmaların Donetsk ve Luhansk bölgelerinde olduğunu belirten Zelenski, “İlk konu cephe. Daha önce olduğu gibi en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesinde. Bugün havanın bozulması nedeniyle daha az saldırı olmasına rağmen Rus bombardımanı vakalarının sayısı ne yazık ki son derece yüksek. Luhansk bölgesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğuda şu ana kadar 400'e yakın bombardıman gerçekleşti” dedi.

ENERJİYLE İLGİLİ İŞLEMLER PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Zelenski, ülkede yaşanan enerji sorunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm işlemlerin plana uygun şekilde ilerlediğini söyledi. Zelenski, “Şebekelerin ve teknik tedarik olanaklarının restorasyonu, enerji nakil hatlarının mayınlardan arındırılması, onarımlar, her şey plana uygun devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulusa Sesleniş KonuşmasıUkrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiBombardıman
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