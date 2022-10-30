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Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması konusunda yaptığı açıklamada, “Rusya'dan, tahıl ihracat girişimini iptal ettiklerine dair oldukça öngörülebilir bir açıklama geldi” dedi.

30 Ekim 2022 Pazar 16:08
Zelenski: Rusya’dan beklenen bir adımdı

UKRAYNA, (DHA)

Zelenski, Rusya’nın bu anlaşmayı Eylül ayından bu yana askıya almayı planladığını ifade ederek, “Aslında karar yeni alınmadı. Rusya, Eylül ayında gemilerimizin limandan çıkışını engelleyerek, gıda krizini kasten ağırlaştırmaya başladı. Eylül ayından bugüne, 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Bu, Rusya tarafından kesinlikle kasıtlı bir ablukadır. Bu, Rusya'nın büyük ölçekli kıtlık tehdidini Afrika ve Asya'ya geri döndürmek için kesinlikle şeffaf bir niyetidir. Vurguluyorum; bu karar Rusya tarafından Eylül ayında alındı. Rusya'nın tahıl girişimi sırasında Deniz Kuvvetlerimize en az iki kez saldırması da önemli. Tam da tahıl koridorunun güvenliğini garanti eden güçler tarafından” ded

RUSYA, SALDIRIYI NEDEN GÖSTEREREK ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun tahıl koridorunu kullanarak Sevastopol’deki Karadeniz Filosu gemilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıya İngiliz uzmanların da destek verdiği belirtilen açıklamada, “İngiliz uzmanlar öncülüğünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, özellikle insani koridorun işleyişini sağlayan Rus gemilerine yönelik, terör saldırısından başka bir şey olarak nitelenemeyecek eylemleri sonucunda Rus tarafı, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılan gemilerin güvenliğini artık garanti edemez ve uygulamasını bugünden itibaren süresiz olarak askıya alacaktır” denildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiRusyaUkrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski
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