İSTANBUL- Rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip olan ve uluslararası prestijli pek çok koro festivallinden ödül kazanan NUK, 2023 Türkiye turnesi kapsamında 4 Temmuz’da CSO Ada Ankara’da ilk konserini verecek. Konserde, 10'dan fazla farklı dil ve kültürden çağdaş ve caz eserler seslendirirken, Türkiye'nin en saygın bestecilerinin çok sesli eserlerine de repertuvarında yer veren Jazzberry Tunes ön grup olarak yer alacak.

NUK; Ankara konserinin ardından İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen korolarından Rezonans’ın ev sahipliğinde 7 Temmuz’da St. Antuan Kilisesi ve 8 Temmuz’da Surp Levon Kilisesi’nde seyircinin karşısına çıkacak.

2021 den bu yana Nina T. Karslen yönetiminde çalışmalarını sürdüren NUK, 2023 yılı Türkiye turnesi kapsamında; Bjorn Andor Drage, Per Norgard ve Marianne Reidarsdatter Eriksen gibi çağdaş Norveçli bestecilerin eserlerinden oluşan programın yanı sıra Edvard Grieg, Henrik Odegaard ve Gjermund Larsen gibi geleneksel bestecilerin Norveç halk müziği örneklerinin yer aldığı seçkiyle koro müziğiseverlerle buluşacak. Çağdaş ve geleneksel Norveçli bestecilerin eserlerinin seslendirileceği bu özel konserlerde dinleyiciler İskandinav müziğine gizemli bir yolculuk yapacak.

HABER: METE YILMAZ