Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, "Regnum Live in Concerts" kapsamında müziğin uluslararası yıldızlarından Grammy ödüllü Ricky Martin ağırlanacak.

Hayranlarıyla yeniden buluşmak ve sevilen şarkılarını seslendirmek için Antalya'ya gelecek olan Martin, Belek'teki Regnum Carya'nın Pearl Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

"Regnum Live in Concert" serisi daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi