Haber: Damla Oya Erman

2022 yılı Haziran ayından bu yana hizmet veren bu butik otel, yerel otel sahipleri olan De Santis ailesi tarafından işletiliyor ve listede yer alan 21 Avrupa merkezli otelden biriydi. Florence'daki Four Seasons Firenze oteli de dahil olmak üzere listeye dahil edilen diğer otellerden biriydi ve dokuzuncu sırada yer aldı.

Asya da sıralamada iyi bir performans sergiledi ve bölgeden 18 otel liste kapsamına alındı. Rosewood Hong Kong ikinci sırada yer alırken, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralar sırasıyla Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Hong Kong'daki The Upper House ve Tokyo'daki Aman Tokyo'ya verildi.

Capello Bangkok, 11. sırada yer aldı ve aynı zamanda En İyi Yeni Otel seçildi.

25. sıradaki Aman New York, otel sahnesine nispeten yeni bir katkı olan en yüksek Amerikan girişi oldu, while the five-star Equinox New York, located at Hudson Yards, came in at No. 48.

Ev sahibi şehir Londra, Claridge's (No. 16), The Connaught (No. 22) ve The Savoy (No. 47) gibi köklü otellerin yanı sıra NoMad Hotel markasının ilk uluslararası şubesinin bulunduğu daha yeni NoMad London (No. 46) gibi otellerle temsil edildi.

Rosewood São Paulo, listede yer alan tek Güney Amerikalı otel olup 27. sırada yer aldı ve Brisbane'deki kentsel tatil köyü The Calile, 12. sırada tek Avustralya temsilcisiydi.

1.600 dolarlık gece başına lüks otel, 30 yılda tamamlandı

Çok beklenen liste, dünya çapındaki 35 destinasyondan 50 oteli onurlandırdı.

Kazanan otel Passalacqua'nın sahibi Valentina De Santis, törende CNN Travel'a verdiği röportajda "Bu büyük bir övgü" dedi. "Çünkü biz aile tarafından işletilen bağımsız bir oteliz. Ve oldukça küçüğüz. Sadece bir yıl önce açıldık."

Otelin genel müdürü Silvio Vettorello, ödülün "en güzel hediye" olduğunu söyledi.

De Santis ailesi, aynı zamanda Lake Como'daki Grand Hotel Tremezzo'yu da işletiyor ve 2018 yılında besteci Vincenzo Bellini'nin eski evini satın aldı. Üç yıllık bir restorasyon sürecinin ardından geçen yıl açıldı ve olumlu eleştiriler aldı.

De Santis, Passalacqua'yı bir "aşk ilişkisi" olarak tanımlayan "Bu, Lake Como'dan çok soylu bir ailenin tatil geçirdiği bir villa idi" diyor ve misafirlerin kendilerini orada evlerinde hissetmelerini istediklerini belirtiyor.

Özel ödüller

Çeşitli oteller özel ödüller kazandı, bunlar arasında iki İngiliz oteli bulunmaktadır. İskoçya'nın kalbinde yer alan 850 dönümlük bir arazi olan Gleneagles (No. 32), Misafirperverlik Sanatı Ödülü'nü aldı. Somerset'deki Bruton'daki The Newt, 37. sırada yer aldı ve En İyi Butik Otel Ödülü'nü kazandı.

No. 11'deki Capella Bangkok, iki yıllık oy verme dönemi içinde açılan en yüksek sıralı otel olup ardından En İyi Yeni Otel ödülünü aldı.

Listeye giren en küçük otel, Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'ndaki Singita Lodges'di ve 15. sırada yer aldı ve aynı zamanda Çevre Dostu Otel Ödülü'nü kazandı.

Utah'taki Wasatch Dağları'ndaki uzak bir kulübe olan The Lodge at Blue Sky, gelecekte listede yer alabilecek oteller olduğuna inanan 50 En İyi organizasyon tarafından verilen "İzlenecekler"den biri olarak adlandırıldı.

"Otelcilik sektörü üzerinde Covid-19'ün yıkıcı etkisini gördükten sonra, dünya çapındaki birçok otelcinin ilk kez Dünyanın En İyi 50 Oteli ödül töreni için Londra'da bir araya gelmelerini görmek özellikle tatmin ediciydi," dedi. Tim Brooke-Webb, Dünyanın En İyi 50 Oteli'nin yönetici direktörü olduğunu söyledi.

Dünyanın En İyi 50 Oteli listesi, dünya çapından otelciler ve seyahat gazetecileri dahil olmak üzere 580 otelcilik sektörü uzmanından oluşan Dünya'nın En İyi 50 Oteli Akademisi tarafından belirleniyor.

Dünyanın en iyi 50 oteli: Tam liste

Passalacqua (Moltrasio, İtalya)

Rosewood Hong Kong

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

The Upper House (Hong Kong)

Aman Tokyo

La Mamounia (Marrakech, Fas)

Soneva Fushi (Maldivler)

One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Meksika)

Four Seasons Firenze (Floransa, İtalya)

Mandarin Oriental Bangkok

Capella Bangkok

The Calile (Brisbane, Avustralya)

Chablé Yucatán (Chocholá, Meksika)

Aman Venedik

Singita Lodges (Kruger Milli Parkı, Güney Afrika)

Claridge’s (Londra)

Raffles Singapur

Nihi Sumba (Wanokaka, Endonezya)

Hotel Esencia (Tulum, Meksika)

Le Sirenuse (Positano, İtalya)

Borgo Egnazia (Savelletri, İtalya)

The Connaught (Londra)

Royal Mansour (Marrakech)

Four Seasons Madrid

Aman New York

The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Fransa)

Rosewood São Paulo (São Paulo, Brezilya)

Capella Singapur

Le Bristol Paris

Park Hyatt Kyoto (Kyoto, Japonya)

La Réserve (Paris)

Gleneagles (Auchterarder, İskoçya)

Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Fransa)

Cheval Blanc Paris

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Soneva Jani (Maldivler)

The Newt in Somerset (Bruton, Birleşik Krallık)

Amangalla (Sri Lanka)

Hoshinoya Tokyo

Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

Eden Rock (St. Barths)

The Siam (Bangkok)

Badrutt’s Palace (St. Moritz, İsviçre)

Atlantis The Royal (Dubai)

The Oberoi Amarvilas (Agra, Hindistan)

NoMad London

The Savoy (Londra)

Equinox New York

Six Senses Ibiza (Balear Adaları, İspanya)

Hôtel de Crillon (Paris)