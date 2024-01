Haber: Damla Oya Erman

1908 yılında, İngiliz sanatçı, ressam ve kostüm tasarımcısı Pamela Colman Smith, resimlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini paylaştığı bir makalede şunları yazdı: "Her şeyden öğren, her şeyi gör ve en önemlisi her şeyi hisset! İçeride gözler bul, bilinmeyen ülkenin kapısını ara."

Smith, sanki bir tarot kartı destesini nasıl kullanılacağını anlatıyormuş gibi görünebilirdi. Sonuçta, dünyanın en popüler tarot kartı tasarımında kullanılan illüstrasyonları yaratmakla sorumluydu. 1909 yılında, Smith ve şair-mistik Arthur Waite, "Hermetik Altın Şafak Tarikatı" adlı gizli bir topluluk aracılığıyla tanıştılar. İkisinin de ruhsalizme, ritüellere, sembollere ve psişik uygulamalara olan ortak inançları, onları güçlerini birleştirip Waite'in kavramlarını Smith'in Art Nouveau tarzındaki illüstrasyonlarıyla birleştirmeye yönlendirdi.

1910 yılında yayımlanan kartlar, bugün "Waite-Smith" veya "Rider-Waite-Smith" destesi olarak biliniyor (Smith'in katkısı başlangıçta başlıktan büyük ölçüde silindi ve Rider, orijinal yayıncının adı, 1990'lara kadar gölgede kaldı) ancak Taschen tarafından yayımlanan yeni bir baskı olan 'The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: The Story of the World’s Most Popular Tarot', orijinal kartların tam setini ve Smith, Waite ve destenin yaratılışı hakkında bir dizi bağlam yazısını içeriyor; destenin tarihini, önemini ve popülerliğini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bir tarot destesi, her biri belirli semboller ve karakterleri tasvir eden 78 resimli kart içerir ve 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmıştır. Waite-Smith destesinin yaratılması, kitabın editörü Johannes Fiebig'e göre, 20. yüzyılın başındaki "önemli bir kültürel kavşak"ı yansıtıyor. Fiebig, kendi tarot çalışmalarına 40 yıldan fazla süre önce başlamış bir isimdir. "Bu dönemde kişisel özgürlüğün, daha sanatlı bir şekilde yaşamanın pozitif bir duygusu vardı," dedi. Ancak bu ayaklanmalar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları tarafından kesildi.

1907 yılında resmettiği "Deniz Canlıları" adlı eseriyle Pamela Colman Smith. Sanatçının tarot kartları için yaptığı illüstrasyonlar, 15. yüzyılda İtalya'dan türemiş sembollerden ve karakterlerden ilham aldı.

Fiebig'e göre, 1970'lerde tarota olan ilginin tekrar canlanmasıyla birlikte Waite-Smith destesi, feminist, anti-savaş ve uluslararası insan hakları hareketleriyle birlikte popülerlik kazandı. Bugün tarot, genellikle insanların kendilerini kişisel bir düzeyde anlamalarına yardımcı olmak için bir araç olarak kullanılır, bu genellikle kart okuma, rüya yorumlama ve günlük kart seçme gibi uygulamaları içerir.

Fiebig, her bir kartın bireyin bakış açısına ve yorumuna bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabileceğini söylüyor. "Tarot, insanlar için bir tekliftir. Sadece fal bakmaktan daha fazlasıdır," dedi. "Kartların okuyucusu olarak, (kartın) görüntüsüyle bir diyalog kurmaya davet ediliyorsunuz ve böylece bir ayna haline geliyor."

Resim kendisi, tarotla yapılan her yolculuk için kilit bir ipucudur ve Waite-Smith destesinin kalıcı popülerliğini anlamanın büyük bir anahtarıdır. Fiebig, "(Waite ve Smith) de dahiydiler, ancak o zamanlar bunu çok az kişi fark etti," dedi.

1909 tarihli Waite-Smith tarot kartlarının ön baskısı.

Smith'in kendi yaratıcılığı, yaşadığı renkli, uluslararası yaşamdan etkilendi. Manchester, İngiltere'de doğup büyüdü, çocukken ailesiyle Jamaika'ya taşındı ve genç bir yetişkin olarak Brooklyn, New York'ta bir koleje kaydoldu. Daha sonra Londra'ya yerleşti ve yazarlar W.B. Yeats, Mark Twain ve Rudyard Kipling ile besteci Claude Debussy gibi çağdaşları ve eserlerini sevenler arasında yer aldı.

Yeni kitap kapsamında Smith hakkındaki bir makalede yazar Mary K. Greer, Smith'in sanatsal tarzının - cesur, canlı renkleri ve karmaşık detayları ile - Jamaika halk hikayelerine ve Japon baskılarına maruz kalmasından, tiyatro performanslarına ve sahne tasarımına katılmasından etkilendiğini yazıyor. Greer, Waite ve Smith'in muhtemelen 1907'de British Museum'da bir 15. yüzyıl İtalyan tarot destesi sergisini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin ikisini de etkilediğini yazıyor.

Arthur Waite, bir şair ve mistikti.

1909 yaz aylarında oluşturulan kartlar, genellikle İngiliz manzarasıyla ilişkilendirilen arka planlara karşı konumlandırılmış karakterleri, motifleri ve sembolleri tasvir ediyor. Fiebig'e göre, illüstrasyonların güzelliği, içeriklerinin çok çeşitli yollarla yorumlanabilmesidir; her kart hem bir öneriyi hem de bir uyarıyı temsil eder.

Örneğin, "Asılmış Adam" kartı sadece korkulacak bir şey değil, paylaşma fırsatı olarak da görülebilir ve "Yıldız" sadece ışık ve saflığı değil, aynı zamanda narsisizm ve katılığı da temsil edebilir. Fiebig, "Bu, Pamela ve Arthur'ın bilgeliği" diyerek, illüstrasyonlardaki "açıklık" veya "boşluk" kalitesine atıfta bulunuyor.

Bu açıklık, Waite-Smith destesinin son on yıl içinde birçok kez yeniden yorumlandığı anlamına gelir, özellikle tarot uygulamasına artan ilgiyle birlikte. Yaratıcılar, tasarımları, semboller ve motifler üzerinden kendi sıkça temsil edilmeyen topluluklarını yansıtan karakterlerle desteler oluşturdular. Ancak, tarot uzmanı Rachel Pollack, yeni kitap için yazdığı bir makalede, bu yeniden yorumlamaların neredeyse her zaman Waite-Smith destesinin tasarımlarına, sembollerine ve motiflerine kök saldığını belirtiyor.

Dünyanın en popüler tarot kartlarının hikayesi, Taschen tarafından yayımlanan yeni bir kitapta inceleniyor.

Fiebig'e göre, Waite-Smith destesinin kalıcı cazibesi ve çekiciliği, kartların insanları kendi kişisel gerçekleriyle yüzleşmeye teşvik etme yeteneğinden kaynaklanıyor - özellikle kriz anlarında. "Birçok insan, verilen düzene memnun değil ve yeni yaşam yolları, yeni kimlikler ve yeni kolektif değerler arıyorlar," dedi. "İnsanlar (cevaplar) istiyorlar." Bu, sanatın nasıl görülmesini istediği konusundaki Smith'in orijinal yaklaşımıyla uyumlu bir duygu gibi görünüyor: "Her şeyden öğren, her şeyi gör ve en önemlisi her şeyi hisset!".