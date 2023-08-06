ESKİŞEHİR- Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi Sarısungur Göleti’nde 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan şampiyonaya, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 34 takım ve 354 sporcu katıldı.

Şampiyonada ilk gün 1000 m, ikinci gün 500 m yarışları yapıldı. Yarışların final etabı öncesi çok sayıda kategoride birincilik elde eden sporcular belirlendi. Son gün ise 200 m yarışları gerçekleştirildi. Büyük bir mücadelenin yaşandığı finallerde dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını; Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy,

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe ve protokol üyeleri verdi. Ayrıca şampiyonaya katılan Azerbaycan takımına da teşekkür belgesi ve madalya takdim edildi.

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcular Eskişehir’in başarılı ev sahipliği için teşekkür ederek, “Çok güzel bir parkurda yarıştık. Eskişehir su sporları için çok önemli bir şehir. Bizlere 3 gün boyunca her türlü imkânı sağlayan ve ev sahipliği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dediler.

Şampiyona düzenlenen törenin ardından günün anısına çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

ŞAMPİYONADA KUPA SIRALAMASI:

BÜYÜK ERKEK:

1.SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

2.ÇARŞAMBA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

3. KÖYCEĞİZ SPOR KULÜBÜ

BÜYÜK KADIN

1. RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

2. ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

3. SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ

GENÇ ERKEK

1. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

2. ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

3. ANTALYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ

GENÇ KADIN

1.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

2.GÜNDOĞDU SU SPORLARI KULÜBÜ

3.BOZOVA SPOR KULÜBÜ

YILDIZ ERKEK

1.MUĞLA GENÇLİK SPOR KÜLÜBÜ

2.ÇARŞAMBA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

3.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

YILDIZ KADIN

1.RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

2.ADANA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

3.MUĞLA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

MİNİK ERKEK

1.ÇARŞAMBA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

2.GÜNDOĞDU SU SPORLARI KULÜBÜ

3. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

MİNİK KADIN

1.SARIÇAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

2. ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

3.AYVACIK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

HABER: METE YILMAZ