BANA ŞİİR ISMARLA

Bana şiir ısmarla…

Ama Eylül’ü konuşmayalım

Aman alınmasın da Cemal Süreya…

Biz bitmeden Mayıs’ı

Haziran’ı konuşalım mesela…

Hayat kısa kalp yorgun

Temmuz da susarız belki…

Bana bir an/ı ısmarla

Mevsimsiz ay zamansız ölüm hecesiz şiir olsun …

Asiye Gölgen

**********************************************************

Huzurunda Dara Durdum



Çamurda karda yürüdüm

Perişan hallimi gödüm

Resmine ellimi dürdüm

Huzurunda dara durdum

Dara durdum huzurunda

Yüzün sisten görünmüyor

Kar üstümde erimiyor

Yaralarım gerinmiyor

Huzurunda dara durdum

Dara durdum huzurunda

Bir el uzattım pirime

Sen varsın ölü dirime

Bağlı kaldım ot sirime

Huzurunda dara durdum

Dara durdum huzurunda

Götürün beni şahıma

Yüz süreyim dergahına

Feryadım bütün cihana

Huzurunda dara durdum

Dara durdum huzurunda

Birgün olur ecel gelir

Sezgin kulun canı verir

Yürekler ateşte erir

Huzurunda dara durdum

Dara durdum huzurunda

Erol SEZGİN İSVİÇRE

*******************************************************************

Qaraçı

Oxu ,bəxtimdə nə var,?

Söylə mənə,qaraçı.

Bu cizgi,bu naxışlar,

Tanış sənə ,qaraçı?

Baxma əllərimin içinə bir də,

Ömrümün yolları dolanbac, girdə,

Sən mənim bəxtimi axtar şeirdə,

Bilirəm,onsuz da yoxdu əlacı,

Deyib ürəyimi sıxma, Qaraçı.

Baxırsan, görürsən qəlimdə yara,

Dolub ürəyimə nə qədər sancı.

Taleyim yazılıb qaradan qara,

Nədən söyləmrsən bunu , Qaraçı?

Gözümün içinə sən bir yaxşı bax,

Görürsən.orada nə qədər acı?

Burax əllərimi, tez ol,sən burax,

Oxuya bilmədin bunu, Qaraçı.

Bilmədin sən bunu,bu əldə nə var?

Sən gəl ürəyimdə itiyin axtar.

Tıxanıb az qala bütün damarlar,

Nə vaxtsa ağrıyar, infaktın tutar.

Bu əldə cizgilər danışır, məgər?

Bəlkə tamahından məni ütürsən.

Verdiyimi bir az artırsam,əgər,

Yenə əllərimə barmaq sürtərsən?

Əlin içindəmi yamanım mənim,

Kəsə bilərsənmi, mən verim qayçı?

Bəlkə,tükənibdir zamanım mənim,

Çəkinmə, .sən danış, danış, Qaraçı...

Kirman Rustemli

*********************************************************************

BİLMEDİĞİM DUYGULARDI…



Bilmediğim duygulardı

Böyle hisler senden önce

Kalbim küt küt atıverdi

Gözlerin aşk aşk deyince

Alev olup yakıyorsun

Damarımda akıyorsun

Ne de güzel bakıyorsun

Gözlerin aşk aşk deyince

Can alıcı gülüşlerin

Tadılmamış öpüşlerin

Öyle hoş ki gelişlerin

Gözlerin aşk aşk deyince

Sen olmadan yaşayamam

Sensiz bir kalp taşıyamam

Başkasına ışıyamam

Gözlerin aşk aşk deyince

Durduk yerde özler oldum

Yollarını gözler oldum

Mecnundan bin beter oldum

Gözlerin aşk aşk deyince



Gülden Alıcı Hamburg

**************************************************************************

HÜZÜN YUMAĞI



eski bir şarkı çalar

anarken mısralarında maziyi

mavi bulutların gölgesinde

uçuşurken pamuk şekerleri

yansır gözlerine mor çizgisi

Bir ağırlık çöker gözkapaklarına

yılların hüzün yumağı yuvarlanır

yutkunursun

çocuk dudağı büzmelerini

saklarken bir tebessümle

vurur yüreğinin en dibine hatıralar

GÜNER GAGE AYMERGEN __g.g.

**************************************************************************

DERDİ DİNLEDİM

Bağrımda gurbet ateşi

Tüterken Ferdi dinledim

Gurbette akşam güneşi

Batarken Ferdi dinledim.

Bir dert biter biri başlar

Dert ortağım dağlar taşlar

Ben gibi yaralı kuşlar

Öterken Ferdi dinledim.

Gece ağladım uyudum

Zehir içtim yudum yudum

Yarına dair umudum

Biterken Ferdî dinledim.

Gönlüm hüzün başım duman

Garibanım halim yaman

Talihime zaman zaman

Çatarken Ferdi dinledim.

Aklar dolarken saçıma

Girdim ayrı bir biçime

Sitemlerimi içime

Atarken Ferdi dinledim.

Kaplan'ım gençlik çağında

Bazen yazın sıcağında

Daha ana kucağında

Yatarken Ferdi dinledim.

Emine Kaplan

------------------------------------------------------------------------------------------------

HAYAL

Gecenin sessizliği alabildiğine...

Ayak sesini duyuyorum...

Bir gölge, ay ışığı gibi adımların odamda...

Uyurken uyanıp

aniden oturuyorum.

Telaşla ve ter içinde..

Sessizce...

Adını söylüyorum.

Karşımdasın, gerçek sanki

suskunsun...

Nefesimi tutmuşum..

Yüreğim

dışarı fırlayacak...

Heyecanla

hasretle, özlemle doluyum...

Gülüşün ortalığı aydınlatıyor..

Yüzün daha güzel

bakıyorsun...

Karanlığın içine ellerimi uzatıyorum...

Hayalin dağılıyor tutamıyorum..

Yalnızlığımla

baş başa kalıyorum.

Seni bir an bile görmek güzel, büyülü bir an.



Şükran Yılmaz

*******************************************************************

Ana ürəyi

Ona ümid verin, arzu bəsləyin, Nəvaziş göstərib, daim səsləyin. Ən uca yeridir müqəddəsliyin , Haqqın dərgahıdır ana ürəyi. Duası ömrünə yayılacaqdır, Arzusu, sevgisi qucaq - qucaqdır. Həniri sönməyən ulu ocaqdır, Haqqın dərgahıdır ana ürəyi .

Həyat bir xəzinə , osa bir inci, Bəşər kitabında odur birinci, Oğul, fərəhindir onun sevinci , Haqqın dərgahıdır ana ürəyi .

Aysel Aliyeva

******************************************************************

KARANLIK HAYAT KARA PERDE

Bir ışık gördüm gözlerimde yeni

doğmuş çocuk misali.huzurdu içimde

Güneş misali yıllar geçip gittiğinde

şimdi karanlığa doğru yol alıyor

karanlık hayat kara perde.

Hekim çare bulurmu gözlerime

Yakındır gelecek siyah perde

yazık zavallı örtü gözlerime

eriyor yiyor yavaşça içimde

öyle acele geliyor ki karanlık hayat

Fani alemin son demlerin de vardım hekime.

yazdı fermanı yazık zavallı yazık.gözlerime.

öyle yol alıyorki.karanlığa yaşamak neyime

örterken gözlerimi karanlık hayat kara perde.

Akşamları ıssız odada dalıp gider gözlerim

Mil misali çekilecek kara perde gözlerimde

zulmeti perdeyi kara zindan karanlık perde.

karanlığa boğuluyor son bakışlar dünyaya

karanlık hayat gözlerim kara perde.

bakmak dünyaya çok karanlık kara perde de

siyah zifiri karanlık perde kalp görecek sözlerde

artık yazılan her cümlede her kelimede hislerde

zavallı yazık olan inecek gözlerime kara perde.

kader mi desem alın yazısı bu yazılmış gözlerime

ağlamak feryat etmek ne fayda gidiyor gözlerimde

karanlık dünyaya bülbüller efkan eylese de ne fayda

geliyor koşturucasına yarışır misali gözlerime kara perde.

Geliyor yavaş yavaş ömür damlası misali kara perde.yazık

Umut dolu sevgi dolu hayat dolu zindan olacak kara perde

KARANLIK HAYAT Kara. PERDE

Yazan: iNcekalem M.N.K.