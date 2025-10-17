BANA ŞİİR ISMARLA
Bana şiir ısmarla…
Ama Eylül’ü konuşmayalım
Aman alınmasın da Cemal Süreya…
Biz bitmeden Mayıs’ı
Haziran’ı konuşalım mesela…
Hayat kısa kalp yorgun
Temmuz da susarız belki…
Bana bir an/ı ısmarla
Mevsimsiz ay zamansız ölüm hecesiz şiir olsun …
Asiye Gölgen
**********************************************************
Huzurunda Dara Durdum
Çamurda karda yürüdüm
Perişan hallimi gödüm
Resmine ellimi dürdüm
Huzurunda dara durdum
Dara durdum huzurunda
Yüzün sisten görünmüyor
Kar üstümde erimiyor
Yaralarım gerinmiyor
Huzurunda dara durdum
Dara durdum huzurunda
Bir el uzattım pirime
Sen varsın ölü dirime
Bağlı kaldım ot sirime
Huzurunda dara durdum
Dara durdum huzurunda
Götürün beni şahıma
Yüz süreyim dergahına
Feryadım bütün cihana
Huzurunda dara durdum
Dara durdum huzurunda
Birgün olur ecel gelir
Sezgin kulun canı verir
Yürekler ateşte erir
Huzurunda dara durdum
Dara durdum huzurunda
Erol SEZGİN İSVİÇRE
*******************************************************************
Qaraçı
Oxu ,bəxtimdə nə var,?
Söylə mənə,qaraçı.
Bu cizgi,bu naxışlar,
Tanış sənə ,qaraçı?
Baxma əllərimin içinə bir də,
Ömrümün yolları dolanbac, girdə,
Sən mənim bəxtimi axtar şeirdə,
Bilirəm,onsuz da yoxdu əlacı,
Deyib ürəyimi sıxma, Qaraçı.
Baxırsan, görürsən qəlimdə yara,
Dolub ürəyimə nə qədər sancı.
Taleyim yazılıb qaradan qara,
Nədən söyləmrsən bunu , Qaraçı?
Gözümün içinə sən bir yaxşı bax,
Görürsən.orada nə qədər acı?
Burax əllərimi, tez ol,sən burax,
Oxuya bilmədin bunu, Qaraçı.
Bilmədin sən bunu,bu əldə nə var?
Sən gəl ürəyimdə itiyin axtar.
Tıxanıb az qala bütün damarlar,
Nə vaxtsa ağrıyar, infaktın tutar.
Bu əldə cizgilər danışır, məgər?
Bəlkə tamahından məni ütürsən.
Verdiyimi bir az artırsam,əgər,
Yenə əllərimə barmaq sürtərsən?
Əlin içindəmi yamanım mənim,
Kəsə bilərsənmi, mən verim qayçı?
Bəlkə,tükənibdir zamanım mənim,
Çəkinmə, .sən danış, danış, Qaraçı...
Kirman Rustemli
*********************************************************************
BİLMEDİĞİM DUYGULARDI…
Bilmediğim duygulardı
Böyle hisler senden önce
Kalbim küt küt atıverdi
Gözlerin aşk aşk deyince
Alev olup yakıyorsun
Damarımda akıyorsun
Ne de güzel bakıyorsun
Gözlerin aşk aşk deyince
Can alıcı gülüşlerin
Tadılmamış öpüşlerin
Öyle hoş ki gelişlerin
Gözlerin aşk aşk deyince
Sen olmadan yaşayamam
Sensiz bir kalp taşıyamam
Başkasına ışıyamam
Gözlerin aşk aşk deyince
Durduk yerde özler oldum
Yollarını gözler oldum
Mecnundan bin beter oldum
Gözlerin aşk aşk deyince
Gülden Alıcı Hamburg
**************************************************************************
HÜZÜN YUMAĞI
eski bir şarkı çalar
anarken mısralarında maziyi
mavi bulutların gölgesinde
uçuşurken pamuk şekerleri
yansır gözlerine mor çizgisi
Bir ağırlık çöker gözkapaklarına
yılların hüzün yumağı yuvarlanır
yutkunursun
çocuk dudağı büzmelerini
saklarken bir tebessümle
vurur yüreğinin en dibine hatıralar
GÜNER GAGE AYMERGEN __g.g.
**************************************************************************
DERDİ DİNLEDİM
Bağrımda gurbet ateşi
Tüterken Ferdi dinledim
Gurbette akşam güneşi
Batarken Ferdi dinledim.
Bir dert biter biri başlar
Dert ortağım dağlar taşlar
Ben gibi yaralı kuşlar
Öterken Ferdi dinledim.
Gece ağladım uyudum
Zehir içtim yudum yudum
Yarına dair umudum
Biterken Ferdî dinledim.
Gönlüm hüzün başım duman
Garibanım halim yaman
Talihime zaman zaman
Çatarken Ferdi dinledim.
Aklar dolarken saçıma
Girdim ayrı bir biçime
Sitemlerimi içime
Atarken Ferdi dinledim.
Kaplan'ım gençlik çağında
Bazen yazın sıcağında
Daha ana kucağında
Yatarken Ferdi dinledim.
Emine Kaplan
------------------------------------------------------------------------------------------------
HAYAL
Gecenin sessizliği alabildiğine...
Ayak sesini duyuyorum...
Bir gölge, ay ışığı gibi adımların odamda...
Uyurken uyanıp
aniden oturuyorum.
Telaşla ve ter içinde..
Sessizce...
Adını söylüyorum.
Karşımdasın, gerçek sanki
suskunsun...
Nefesimi tutmuşum..
Yüreğim
dışarı fırlayacak...
Heyecanla
hasretle, özlemle doluyum...
Gülüşün ortalığı aydınlatıyor..
Yüzün daha güzel
bakıyorsun...
Karanlığın içine ellerimi uzatıyorum...
Hayalin dağılıyor tutamıyorum..
Yalnızlığımla
baş başa kalıyorum.
Seni bir an bile görmek güzel, büyülü bir an.
Şükran Yılmaz
*******************************************************************
Ana ürəyi
Ona ümid verin, arzu bəsləyin, Nəvaziş göstərib, daim səsləyin. Ən uca yeridir müqəddəsliyin , Haqqın dərgahıdır ana ürəyi. Duası ömrünə yayılacaqdır, Arzusu, sevgisi qucaq - qucaqdır. Həniri sönməyən ulu ocaqdır, Haqqın dərgahıdır ana ürəyi .
Həyat bir xəzinə , osa bir inci, Bəşər kitabında odur birinci, Oğul, fərəhindir onun sevinci , Haqqın dərgahıdır ana ürəyi .
Aysel Aliyeva
******************************************************************
KARANLIK HAYAT KARA PERDE
Bir ışık gördüm gözlerimde yeni
doğmuş çocuk misali.huzurdu içimde
Güneş misali yıllar geçip gittiğinde
şimdi karanlığa doğru yol alıyor
karanlık hayat kara perde.
Hekim çare bulurmu gözlerime
Yakındır gelecek siyah perde
yazık zavallı örtü gözlerime
eriyor yiyor yavaşça içimde
öyle acele geliyor ki karanlık hayat
Fani alemin son demlerin de vardım hekime.
yazdı fermanı yazık zavallı yazık.gözlerime.
öyle yol alıyorki.karanlığa yaşamak neyime
örterken gözlerimi karanlık hayat kara perde.
Akşamları ıssız odada dalıp gider gözlerim
Mil misali çekilecek kara perde gözlerimde
zulmeti perdeyi kara zindan karanlık perde.
karanlığa boğuluyor son bakışlar dünyaya
karanlık hayat gözlerim kara perde.
bakmak dünyaya çok karanlık kara perde de
siyah zifiri karanlık perde kalp görecek sözlerde
artık yazılan her cümlede her kelimede hislerde
zavallı yazık olan inecek gözlerime kara perde.
kader mi desem alın yazısı bu yazılmış gözlerime
ağlamak feryat etmek ne fayda gidiyor gözlerimde
karanlık dünyaya bülbüller efkan eylese de ne fayda
geliyor koşturucasına yarışır misali gözlerime kara perde.
Geliyor yavaş yavaş ömür damlası misali kara perde.yazık
Umut dolu sevgi dolu hayat dolu zindan olacak kara perde
KARANLIK HAYAT Kara. PERDE
Yazan: iNcekalem M.N.K.