Melen Barajı'nı besleyen çayın da doğuş noktası olan Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, bölgede etkili olan yağışların ardından yaşanan sel nedeniyle sulara gömüldü.

Yaklaşık 800 vatandaşın yaşadığı köyde nerdeyse tüm evleri su bastı. 1 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve sal yardımıyla güvenli bölgelere çıktı.

Köy sakinleri, sabah saatlerinden itibaren evlerindeki eşya ile ahırlarındaki hayvanları, yetkililerin yardımıyla tahliye ediyor.

Bu arada selin bölgedeki etkisi havadan görüntülendi.

AA