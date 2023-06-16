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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemi, kaçak oldukları tespit edilen 15 yolcu tarafından alıkonulmaya çalışılmış, İtalya açıklarındaki gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçen İtalyan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kaçaklardan kurtarılmıştı.

Daha sonra Türkiye'ye hareket eden gemi, Yalova'ya ulaştı.

Fransa'nın gitmek üzere seyir halindeyken 9 Haziran'da düzensiz göçmenler in alıkoymaya çalıştığı ve İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla kurtarılan Türk bayraklı "Galata Seaways" adlı gemi, Sete Limanı'na yükünü boşalttı.

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