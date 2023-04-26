İSTANBUL AA- Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, türbelerin bir nevi kişisel müze olduğunu ifade ederek, "Çünkü içerisindeki kitabesi, oradaki şahsiyetin hayatını anlatıyor veya orada kaftanı, başlığı varsa dönemin mimari üslubunu yansıttığı kadar kişinin özelliklerini de ortaya çıkarıyor." dedi.

Demircan, İstanbul'da yaklaşık bin türbe olduğunu aktararak, "Bunların 122 tanesinin restorasyon çalışmalarını Bakanımızın liderliğinde başlattık. Çalışmalar etap etap devam edecek. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz kişiyi önemseyen, kişiyi kıymetli kılan bir medeniyet." diye konuştu.

120 türbeden 30'unun restorasyonu tamamlandı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda eserin ihya edildiğini belirterek, "Tarihi eserin ihyası konusunda, İstanbul'da bugüne kadar yapılan tamirat faaliyeti, hiçbir dönemde rastlanmayacak kadar hem hacim hem sayı olarak yüksektir. Bu sadece tarihe sevginin bir göstergesi değil, aslında devletin gelişmişliğinin bir yansımasıdır. Biz gelişmişliği daha çok ekonomik ve teknolojik yapılar üzerinden okuyoruz. Bu eksik bir okumadır. İnsanı insan yapan kültürdür, medeniyettir, değerler dünyasıdır, ahlakıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 124 türbeden 30'unun restorasyonunun tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu türbelerin restorasyonu apayrı bir inkişaftır. Çünkü tarihe, maziye, kültüre farklı bir bakış açısına açılan penceredir. Bu türbelerin yıllarca kapalı kaldığını, kapılarına asma kilit vurulduğunu, örümceklerin ağ tuttuğunu düşünecek olursak, Bakanlık tarafından 100'ü aşkın türbenin aynı anda ecdada saygı çerçevesinde restorasyon programına alınması, bir kısmının bitirilmesi, bir kısmının planlanması, zihniyet dünyası ve geçmişle buluşma açısından son derece önemlidir."