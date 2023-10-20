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Operasyonlarda 25 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 22 araca el konuldu.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1090 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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