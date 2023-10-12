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Olayın şüphelileri E.B. ve O.B, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ameliyata alındığı öğrenilen A.P'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B, tüfekle T.P. ve A.P'yi yaraladı.

Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı.

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