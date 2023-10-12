Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B, tüfekle T.P. ve A.P'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P, hastanede yaşamını yitirdi.

Ameliyata alındığı öğrenilen A.P'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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Olayın şüphelileri E.B. ve O.B, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA