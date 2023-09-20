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Öte yandan kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince yapılan denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 240 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, insan kaçakçısı şüphelisi 7 kişi ile 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçlardan biri içerisinde bulunan düzensiz göçmen leri kent merkezinde indirdikten sonra polisten kaçarken, Çavuşbey Mahallesi'nde Çakır Ağa Camisi'nin bahçesine düştü. Devrilen panelvanın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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