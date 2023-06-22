EDİRNE AA- Kentte bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve kallavi kurabiye gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, gelen talebe cevap verebilmek için üretim kapasitelerini artırdı.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, kentteki şekercilerde tatlı bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Osmanlı'dan miras tatlıların üretimini yaptıklarını, bereketli bir dönem yaşandığını ifade eden Meriç, asırlık lezzetlerin bayramların vazgeçilmezi olduğunu anlattı.

Meriç, şunları kaydetti:

"Bayramlar tatlılarıyla güzel oluyor. Atalarımızdan miras birçok lezzet var. Badem ezmesi, kavala kurabiyesi, kallavi kurabiyesi ve lokumlar bayramda çok rağbet görüyor. Vatandaşların talebini karşılamak için bugünlerde gece gündüz çalışıyoruz. Yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz. Edirne'den ve Türkiye'nin her yerinden siparişler alıyoruz. Bu bayramda da kimseyi tatlısız bırakmayacağız."

Şekerlemeci Kemal Kılıç da bayram dolayısıyla üretimlerini iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Şekerlemecilerde bayram bereketi yaşandığını dile getiren Kılıç, Osmanlı saray lezzetlerine vatandaşların ilgi gösterdiğini vurguladı.