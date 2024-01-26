Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin beklenen fragmanı yayınlandı.



Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerin yanı sıra 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıldığı film 2 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Uzun ve titiz bir çalışma sonrasında hazırlanan fragmanda birbirinden eğlenceli sahneler yer alıyor.



Fragmanda Metin Milli sürprizi



2 dakika 30 saniye görsel şölen yaşatan fragmanda, Ahmet Kural’ın söylediği Metin Milli’nin ‘Seviyorum işte var mı diyeceğin’ şarkısı ve Modern Folk Üçlüsü’nün ‘Leblebi koydum tasa’ şarkıları izleyenlerin beğenisini kazandı. Aynı zamanda filmin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir sembolik bir rolle kamera önüne geçerek fragmana keyif kattı.



Filmin oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncular yer alıyor.