Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin Çorum’daki setinde eğlenceli anlar yaşandı.



7 bin yıllık yoğurdun sırrını ortaya çıkarmak için medeniyetler şehri Çorum’da sete çıkan ekip akıllardan çıkmayan bir dönem viral olan şemsiye ile uçan adam videosuna gönderme yaptı. Osmaniye Kadirli ilçesinde sebze halinde çıkan fırtınada havalanan şemsiyeyi tutmak için üzerine çıkan 3 esnafın viral olan videosunu senaryoya entegre eden Selçuk Aydemir, Ahmet Kural’ı uçurdu.



Sahne için vinç kullandı



Efsane filmindeki çıkan fırtına sonucunda uçan şemsiye sahnesinin çekimlerinde titiz bir çalışma yapıldı. Sahneye vinç getirilerek şemsiyeye mekanizma kuldu. Dublör kullanmayan Ahmet Kural için güvenlik önlemleri alınırken fırtına etkisini vermek için sahneye dev fanlar kuruldu. Çekimler sırasında tüm ekip gülme krizine girdi.