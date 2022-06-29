20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını belirterek, ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz'da alınacağını belirtti. Adayların 29 Temmuz'da sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini kaydeden Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak" dedi.



Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.