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8 öğretim üyesi alınacak

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 12:38
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8 öğretim üyesi alınacak

İSTANBUL

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Koç Üniversitesi Rektörlüğü 2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  fakültelerine  tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu  için),  doktora  belgesini  (doktor  öğretim  üyesi  kadrosu  için)  PDF  formatında  ilanda belirtilen  son  başvuru  tarihine  kadar  [email protected]  e-posta  adresine  göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı   ülkelerden   alınan   lisans   ve   lisansüstü   diploma   ve   derecelerin   denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Yeni ÇağrıKoç Üniversitesiöğretim üyesi
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