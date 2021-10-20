Bakan Özer: Meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, yüzde 50 arttı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı" dedi.



Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada mesleki eğitimin; yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını söyledi



'SON 2 YILDA YÜZDE 100 ARTTI'



2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son 2 yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlatan Özer, "Salgın sürecinde uzun süre, yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı" dedi.



'ATÖLYE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'



2021 yılında daha büyük bir artış hedeflediklerini dile getiren Özer, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini aktardı. Özer, üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldığını belirterek, "Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz" ifadelerini kullandı.



EN FAZLA GELİR 3 BÜYÜKŞEHİRDEN



2021 yılının ilk 9 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 kentin geçen ay olduğu gibi yine İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirten Özer, bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul'da 53 milyon 686 bin, Ankara'da 40 milyon 720 bin ve İzmir'de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildiğini kaydetti.



İSTANBUL, GAZİANTEP VE ŞANLIURFA İLK 3'TE



Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü oldu.



Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.