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Bakan Özer: Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni düzenleme yapıldığını açıkladı.

15 Eylül 2022 Perşembe 11:24
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Bakan Özer, öğretmenlerle ilgili düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tamamlandıktan sonra tüm yaz boyu okul yöneticileriyle hazırlık toplantıları yaptıklarını aktaran Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut Özeröğretmen
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