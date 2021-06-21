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Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:27
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Bakan Selçuk, öğrencilerle resim yapıp, top oynadı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek resim yapıp, top oynadı.

Bakan Selçuk, 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrenciler için planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki İzzet Latif Aras İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilerle parmak boyası ile resim yapan Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna geçerek öğrencilerle top oynadı. Sınıfları gezerek fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel alanlarda düzenlenen etkinliklere katılan Bakan Selçuk, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Selçuk, bu dönemde bir okulun ve bir çocuğun ihtiyacını en iyi öğretmenlerin bildiğini belirterek, "Bu iki haftalık süreç içerisinde, akademik konularla ilgili bazı çalışmalar yapılabilecek; ama asıl olanın sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, iş birliği istiyorlar, koşmak, eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye’ye ulaştırdık" dedi.

Bakan Selçuk, 5 Temmuz'dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerin, okullardaki farklı imkanlardan yararlanmaları için de başvuruların başladığını söyleyerek, "'Benim ilçemde, acaba hangi okulda hangi etkinlik var, ben neye katılmak isterim?' Bunlara karar verecek ve başvurularını yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar uygulanacak ve mecazi anlamda belki bir yaz okulu tadında yapılacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuköğrenciler
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