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Bakan Selçuk: PISA, TIMSS ve PIRLS'te başarının artmasına önem veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası başarı tespit sınavlarında Türkiye'nin başarısını yukarıya taşıdığını belirterek, "Yaptığımız hazırlıkların sonuç verdiğini görüyoruz. PISA, TIMSS ve Uluslararası Okuma Okuryazarlığı Çalışmasındaki İlerleme (PIRLS) gibi sınavlarda başarının artması bizim çok ehemmiyet verdiğimiz bir konu" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 14:13
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Bakan Selçuk: PISA, TIMSS ve PIRLS'te başarının artmasına önem veriyoruz

ANKARA - Bakan Selçuk, 'Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Selçuk, ilki düzenlenen sempozyumu Bakanlık olarak önemsediklerini belirterek, "Hep uygulamayla teori arasındaki boşluk tartışılır hem dünyada hem Türkiye'de. Bugün ona güzel bir cevap veriliyor o açıdan çok önemli bir çalışma" dedi.

Selçuk, eğitimin dünyadaki gelişmelere vereceği cevabın ne olacağının önemli olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız her çalışmanın bugünkü dünyanın problemlerine ihtiyaçlarına ve insanın tabiatına hürmet ederek neler söyleyeceği çok çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 60'ı aktif olarak internet kullanıyor. Farklı döneme gelmiş bulunuyoruz, bu farklılığı da bizim dikkate almamız gerekiyor. Elbette değerlerle ilgili bir kurum olan eğitimin yeni nesillerin yetişmesinde dünyaya vereceği mesaj çok önemli. Bu dönüşüm süreci içerisinde artık eğitimden bahsederken, bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası 'hayat boyu öğrenme' olarak tabir ediyor" diye konuştu.

'PISA VE TIMSS'TEKİ BAŞARIYI ÖNEMSİYORUZ'

PISA ve TIMSS gibi uluslararası başarı tespit sınavlarında Türkiye'nin başarısını yukarıya taşıdığını belirten Selçuk, "Yaptığımız hazırlıkların sonuç verdiğini görüyoruz ve muvaffakiyetimizden dolayı da memnunuz. PISA, TIMSS ve PIRLS gibi sınavlarda başarının artması bizim çok ehemmiyet verdiğimiz bir konu. Yol almış olmaktan da memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, meslek liselerinin ihracat yapabildiğini, yüzde birlik dilimden öğrenci alabildiğini, iş garantili okulların bulunduğunu belirterek, "Salgın döneminde dünyada salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesinin olduğu ülkeyiz. Başka bir ülkede meslek liseleri, uzaktan kumandalı solunum cihazı, laringoskop, kızılötesi termometreler, maskeler ve daha onlarca çalışmayı bütün ülke için yaptı. Bu dünyada ilk ve tek olması bakımından da çok önemli" dedi.

'20 MİLYAR CİVARINDA TIKLAMA İLE DÜNYADA BİRİNCİ'

Selçuk, salgın sürecinde EBA üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde de önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyerek, "20 milyar civarında tıklama ile dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi olmaktan da büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ihtiyaç duyduğunda başvurabileceği bir portal ortaya koymak önemliydi" diye konuştu.

Diğer ülkelerin milli eğitim bakanlarıyla görüşmeler yaptığını belirten Selçuk, Türkiye'nin yaptığı hazırlığın birçok ülkede olmadığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PISATIMSS Ve PIRLSBakan Selçuk
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