"Birleşik Krallık’ta Eğitim" fuarına 40 üniversite katılacak

İSTANBUL - British Council’dan yapılan açıklamaya göre, Çevrimiçi fuara katılan lisans ve lisansüstü öğrenciler, birebir görüşmeler yoluyla 40 Birleşik Krallık üniversitesiyle iletişim kurma şansına sahip olacak.



Katılımcı üniversiteler arasında, Times Higher Education 2021 sıralamalarına göre dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan 29 Birleşik Krallık üniversitesinden 11’i ve Birleşik Krallık’ın seçkin Russel Grubu’ndan birçok üniversite de yer alacak.



British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough, “Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Birleşik Krallık’ta Eğitim’ çevrimiçi fuarı, öğrencilerin yurtdışında eğitim kararlarını verme konusunda en etkili kaynaklarından biri olacak. Şimdiden yoğun ilgi ile karşılaştığımız etkinlikte öğrenciler, Birleşik Krallık’ın önde gelen üniversiteleri ile doğrudan iletişim kurabilecek, sorularını sorabilecek ve üniversitelerin onlara sunduğu fırsatları detaylı olarak dinleyebilecek. Birleşik Krallık’ta Eğitim fuarlarımızı yıllardır yüzyüze düzenliyoruz ve bu sene, Türkiye’nin her yerinden öğrenci ve velilerin de katılım gösterebileceği daha da kapsamlı ve kapsayıcı olacak heyecan verici bir dijital etkinlik yaratabildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.



British Council’ın "Birleşik Krallık’ta Eğitim" kampanyasının bir parçası olan çevrimiçi fuar, Birleşik Krallık’ta öğrenim görmek isteyen tüm öğrenci ve velilere açık olacak ve üniversitelerle birebir çevrimiçi görüşme imkanı sağlayacak. 2-30 Kasım tarihleri arasında sürecek fuar, tamamen ücretsiz olacak.



Fuarda aynı zamanda, öğrencilerin Birleşik Krallık'ta eğitim almak için nasıl başvuracaklarını, gelecekteki kariyer fırsatlarını ve çalışmalarını nasıl planlayacaklarını öğrenebilecekleri canlı ve kaydedilmiş çevrimiçi görüşmeler de yer alacak.



Kasım ayı boyunda sürecek etkinlikte, öğrencilerin Birleşik Krallık’taki eğitimini ve yaşamını destekleyecek birçok farklı konuda 35’ten fazla web semineri olacak. Türkiye'den katılan öğrencilere özel olarak, Ocak 2021'den itibaren vize başvurusu için geçerli olacak ücretler, başvuru süreçleri, burslar ve eğitim finansman destekleri hakkında bilgi verilecek. ‘Birleşik Krallık’ta Eğitim’ çevrimiçi fuarında aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Chevening bursları ile ilgili bilgilendirme oturumları da yer alacak.



Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından master ve doktora programları için sunulan, tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılayan burslar ile aynı imkanı veren Chevening bursları hakkında bilgi almak üzere canlı oturumlara katılabilecekler. Birleşik Krallık mezunlarıyla yapılacak söyleşiler ise öğrencilerin Birleşik Krallık’ta alacağı eğitimin kariyerleri üzerindeki faydalarına değinecek. Üniversitelerle gerçekleştirilecek görüşmeler ve web seminerlerinin çoğu, İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve çeviri imkanı sunulmayacak.



21 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleşecek English Online web semineri, İngilizce öğrenmek isteyenlerin bütçesine ve yaşam tarzına uygun, esnek dil öğrenme ve çalışma planlarını paylaşacak, çevrimiçi İngilizce öğretimi platformunun nasıl çalıştığını ve öğrencilere sunduklarını anlatacak.



Üniversiteye kabul aşamasında aranan İngilizce yeterlilik testi IELTS hakkında bilinmesi gerekenler ve yüksek puan almayı kolaylaştıracak ipuçları, 7 ve 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek web seminerlerinde IELTS test uzmanları tarafından öğrencilerle paylaşılacak. Bu çevrimiçi fuara özel olarak, katılımcılarının bilgisayar üzerinden IELTS testini satın almaları karşılığında, özel bir IELTS hazırlık paketi de kendilerine hediye edilecek.