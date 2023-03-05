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 Deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye seti, 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilere şu ana kadar 200 bin kırtasiye seti ulaştırdıklarını, 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın da yeniden basılarak dağıtımının başlatıldığını bildirdi.

05 Mart 2023 Pazar 11:24
 Deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye seti, 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "her şart altında eğitime devam" yaklaşımı doğrultusunda deprem bölgesinde tüm kademelerdeki çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda prefabrik sınıflar, çadırlar ve hastanelerde eğitim ortamları oluşturduklarını ifade etti.

Özer, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11,5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Eğitim öğretimin başladığı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te de öğrencilerimizin kitap ve yardımcı kaynak ihtiyacını karşıladık. Diğer illerimizde de okullar açıldığında her çocuğumuzun sırasının üstünde kitapları olacak. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız."

Bakan Özer çocukların ihtiyaçları için gece gündüz çalışan bakanlık personeli ve öğretmenlere şükranlarını sundu.

1476 nokta ile Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim sürdürülüyor

Öte yandan, depremden etkilenen 10 ilde konteyner sınıf, hastane sınıfı, prefabrik okulların da aralarında bulunduğu 1476 nokta ile Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'daki okullarda eğitim sürdürülüyor.

Bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye setleri ve kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

AA

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