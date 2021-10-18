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Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:15
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Eğitim aksamasın diye kapı kapı dolaşıyorlar

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Günbaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan öğretmenler Nuran Gür, Fatma Birol ve Murat Erdoğan, öğleye kadar öğrencilere eğitim veriyor, öğleden sonra da kapı kapı dolaşıp, koronavirüs aşısı konusunda bilgilendirme yaparak olmayanları ikna etmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda 2-8 Ekim tarihlerinde yüz binde 33,41 oranla en az vaka olan Van, aşılamada ise turuncu kategoride yer alıyor. Kentte, yüzde 64,9 olan aşılanma oranının yükseltilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin yoğun noktalarına aşı stantları kurarken, öğretmenler ise ikna çalışmalarına katılıyor.

Gürpınar ilçesine 45 kilometre mesafedeki 60 haneli yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Günbaşı Mahallesi'nde görev yapan öğretmenler Nuran Gür, Fatma Birol ve Murat Erdoğan, kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı konusunda bilgilendiriyor, yaptırmayanları ise ikna etmeye çalışıyor. Öğle saatlerine kadar okulun 40 öğrencisine eğitim veren öğretmenler, öğleden sonra da aileleri ziyaret ediyor. Öğretmenler, amaçlarının geçen yıl olduğu gibi bu sene de eğitimin aksamaması olduğunu belirtiyor.

'OKULLAR KAPANMASIN'

Öğretmenlerden Murat Erdoğan, meslektaşlarıyla evleri tek tek gezdiklerini belirterek, "Pandemide birçok öğrenci alt yapı nedeniyle uzaktan eğitim sorunu yaşadı. Bizim buradaki amacımız, eğitim devam etsin ve okullar kapanmasın. Vatandaşlarımız aşılarını olsun ve hep birlikte bu sorunu aşalım istiyoruz. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla birlikte velilerimizi ve köyde yaşayanları evlerinde ziyaret ediyoruz. Aşının önemini anlatıp, bilinçlendirmeye ve ikna etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bizleri kırmayarak aşılarını oluyorlar. Bilinçli bir şekilde hepimiz aşı olursak, eğitimimiz devam eder. Bu hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir şey. Çünkü gerçekten okullar kapanınca eğitimde aksaklıklar yaşanıyor. Bunun için herkesin aşı olmasını istiyoruz" dedi.

'SABAH DERS, ÖĞLEDEN SONRA AŞI'

Nuran Gür ise sabah öğrencilere eğitim verdikten sonra velileri evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizi öğle arasında evlerine gönderiyoruz. Bizler de bu arada okulun ihtiyaçlarını giderdikten sonra velilerimizi aşı olup olmadıkları konusunda ziyaret ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız sağduyulu davranıyor. Bize destek olarak aşılarını yaptıklarını görüyoruz. Hemen hemen herkes ikinci doz aşılarını yaptırmış durumda. Bilinçlendirme yaparak okulların açık kalması gerektiğini ve bu konuda kendilerinden destek istediğimizi iletiyoruz" diye konuştu. 

Fatma Birol’da vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğitimVan
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