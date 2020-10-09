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Fedakar öğretmenler, öğrencileri için hazırlık yapıyor

VAN'ın Tuşba ilçesinde öğretmenler, ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8 ve lise 12’nci sınıflarda pazartesi günü kademeli olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, okullarının eksiklerini gideriyor. Öğrencilerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkıyor. Sınıflarda öğrencilerin oturma düzenini sosyal mesafeye göre ayarlayan öğretmenler, koridorlarda ise sosyal mesafe uyarısı bulunan sticker yapıştırıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:50
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Fedakar öğretmenler, öğrencileri için hazırlık yapıyor

İlkokul 2,3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8 ve lise 12’nci sınıflarda pazartesi günü kademeli olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, okulların eksikleri gideriliyor. Öğrencilerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen Tuşba Polatlı İlk ve Ortaokulu'nun fedakar öğretmenleri, ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkıyor. Sınıflarda öğrencilerin oturma düzenini sosyal mesafeye göre ayarlayan öğretmenler, koridorların duvarlarına ise sosyal mesafe uyarısı bulunan sticker yapıştırıp, dezenfektan yerleştirdi. 40 öğretmenin görev yaptığı ve 823 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, önümüzdeki pazartesi günü 546 öğrenci kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

Öğretmenler, öğrencileri koronavirüs salgınına karşı korumak amacıyla okulların bahçelerindeki oyun alanlarını sosyal mesafeye uygun oluşturdu. Okulun girişine ve koridorlarına ise sosyal mesafeye uygun stickerler yapıştırıldı.

'TEK DERSLİKLİ OKULUNA HALI SERDİ'

Tuşba ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tabanlı Mahallesi İlkokulu öğretmeni Gamze Aslan ise pandemi salgını nedeniyle tek derslikli okuluna halı serip, eğitim öğretime hazır hale getirdi. İlkokul 1'inci sınıfta okuyan 5 öğrenciye haftanın iki günü eğitim veren Arslan, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren iki grup halindeki 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda okuyan öğrencileriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşayacaklarını söyledi.

'DÖRT GÖZLE ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Aslan, "Zaten 1'inci sınıflarla 3 haftadır eğitim yapıyorduk. Okulu hazır hale getirmiştik. Önümüzdeki haftadan itibaren diğer sınıflarımız da gelmeye başlayacak. Bunun için okulumuzu temizledik. Dezenfektanlarımızı bıraktık. Burada her türlü hijyen kuralını uyguluyoruz. Okullarımız hazır bir şekilde çocuklarımızı bekliyor. Biz de çocuklarımızı özledik, onlar da bizi özledi. Bu süreçte elimizden geldiğince çocuklarımızı yalnız bırakmamaya çalıştık. Kapı kapı dolaşarak, çocuklarımızın yanında olduk. Şu an okulda dört gözle onları bekliyoruz. Çocuklar okullarını çok özlemişler. Bir an önce açılmasını istiyorlar. Sınıfımız daha temiz olsun diye yere halı serdik. Önümüzdeki hafta çocuklar iki gün okula geleceği için gruplara böleceğiz. İki grup halinde eğitim vereceğiz" dedi.

'OKULUMUZ TEMİZ VE GÜVENLİ OLARAK HAZIR'

Tuşba Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda psikolojik danışman olarak görev yapan Dilek Sayar ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı hijyen kuralları doğrultusunda, okullarını eğitim-öğretime hazırlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "İlk olarak velilerimize broşürler dağıtarak, başladık bu işe. Velilerle gerek yüz yüze eğitim, gerekse uzaktan eğitim için gerekli çalışmalar yaptık. Onun haricinde öğretmenlerimiz koronavirüsün getireceği olumsuz etkiler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Okul olarak öncelikle maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat ederek, gerekli bilgilendirmeler yaptık. Okul içine yer stickerleri, uyarı levhaları astık. Okulumuz temiz ve güvenli olarak hazır. Öğretmenler olarak öğrencilerimizi çok özledik. Yeni eğitim-öğretim yılının temiz, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimiz için sınıfları baştan sona temizledik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTuşbaOkulöğrenciEğitim
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