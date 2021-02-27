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FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Şubat 2021 Cumartesi 17:34
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FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   belirtilen   birimlere,   2547  sayılı  Kanun’un  23.  maddesi  ile 28.01.1982  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların  26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/748580/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/fatih-sultan-mehmet-vakif-universitesi-9-ogretim-uyesi-alacak

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
FSMVakıf üniversitesiöğretim üyesiYeni Çağrı
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