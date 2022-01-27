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'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi'nde 3 proje dereceye girdi

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin geliştirdikleri inovatif ürünleri sergilediği 'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi' son buldu.  Hemşirelik eğitim ve uygulamalarını etkin hale getirecek ve hemşirelik bilimine ışık tutacak 48 inovatif ürünün sergilendiği zirvede, 3 proje sıralamada dereceye girdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2022 Perşembe 09:43
'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi'nde 3 proje dereceye girdi

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik bölümü tarafından düzenlenen 'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi' son buldu.  Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hamiyet Kızıl tarafından yürütülen ''Sağlık Bilişim Sistemleri'' dersi kapsamında, Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin geliştirdiği 48 proje değerlendirildi ve ilk üç proje belirlendi.

“CLEVER MASK” BİRİNCİ OLDU

çovid-19 ile enfekte olanların, kısa zamanda kolay bir yöntemle saptanmasını ve virüsün yayılımını azaltmayı amaçlayan ‘Clever Mask’ projesiyle Hemşirelik Bölümü öğrencisi Bilal Akay, birinciliğe hak kazandı. Kolostomi ameliyatı sonrası stoma bölgesinde oluşabilecek herhangi bir enfeksiyonun erken tespitini sağlamak amacıyla tasarladığı ‘NMIAS’ (No More Infections Around Stoma) adlı projesiyle Berivan Sayit ikinciliğe, yatağa bağımlı hastalara kolay pozisyon verebilmek ve basınç yaralanmalarını önlemek amacıyla İrem Yılmaz’ın ‘CALL me I will TURN you’ adını vererek geliştirdiği proje ise üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye giren öğrencilerin açıklanmasının ardından düzenlenen konferansta, İnovatif Hemşirelik Dernek Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı Koordinatörü (TÜSEB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Yeliz Doğan Merih “Hemşirelikte İnovasyonun Önemi ve İnovatif Ürün Örnekleri” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Hacettepe  Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş, Yoğunbakım Hemşireler Derneği Genel Sekreteri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Hemşiresi Uzm. Hemşire Semine Aydemir Aydoğan ve Beykent Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzm. Hemşire Sündüz Şahin de sunumlarıyla konferansa katkı sağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnovarsoyn ZirvesiHemşirelikHemşirelik Bölümü
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