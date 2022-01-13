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Konya'da 6 ilçede okullara kar engelli 

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime, bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinle sayıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:16
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Konya'da 6 ilçede okullara kar engelli 

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezlerinde 30 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bozkır, Derebucak, Derbent, Güneysınır, Seydişehir ve Yunak ilçelerinin tamamında Meram, Karatay ve Akören ilçelerinin de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinli sayıldı.

Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise zincirsiz, kar lastiksiz ile TIR ve kamyon gibi araçların geçişine izin verilmedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarKışEğitimOkul
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