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KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2020 Perşembe 12:35
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KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.

DHA

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KPSS Soru KitapçığıCevap AnahtarıÖSYM14 Eylül
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