LGS'de ilk oturum başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, saatler öncesinden sınav salonlarının bulunduğu okullara gelerek, beklemeye başladı. Ataşehir Küçükbakkalköy’deki Kemal Berktan Ortaokulu'nun bahçesi de erken saatlerden itibaren adaylar ve veliler ile doldu.

Adaylar kimlik kontrolü yapılarak, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde içeri alındı.Öğrencilere okul girişinde maske dağıtıldı. İsteyenler maskelerini okula girmeden önce değiştirdi. Aileler ise okul bahçesinin dışında heyecanla çocuklarını bekledi.

Okula çantasıyla alınmayan bir öğrenci, çantasını velisine teslim ettikten sonra içeri girebildi. Ayağında kırık olduğu için sınava tekerlekli sandalyede giren Emre Aksu, "LGS için geldim. Heyecanlıyım sınav için, stres var. İnşallah başarılı geçer. Evde bolca test çözdük, derslerimize çalıştık. Sınav günü herkes çok stresli. İki oturum olacakmış sayısal ve sözel olarak. Onları yapıp sınavı geçeceğiz" dedi.

Çocuğunu bekleyen bir veli ise, " Çok heyecanlıyız. İyi hazırlandı. İnşallah başaracak diye umuyoruz. Hazırlayabildiğimiz kadar hazırladık. Kursa gitti. Yapabildiğimizi yaptık, inşallah iyi bir şeyler alır" diye konuştu.