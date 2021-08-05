‘Mesleğini rengine göre seç’ önerisi

İSTANBUL - Her kişiye özel bir renk olduğunu söyleyen Rana Özyurt Kaptanoğlu, meslek seçiminde renklerin önemine dikkat çekti. Kişinin renginin başarısını da etkilediğini belirten Kaptanoğlu, “Yeşil ve turkuaz stres alır, kırmızı ve sarı kalemler de karar vermeyi kolaylaştırır, zihin açar” dedi.





Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih zamanı geldi. Hem öğrencilerin hem de ailelerin aklına ise 'Doğru meslek seçimi nasıl olmalıdır?' sorusu geldi. Alınacak büyük ve önemli kararlardan biri olan meslek tercihi ile ilgili renklerin önemine dikkat çeken İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilimleri Sistemleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Rana Özyurt Kaptanoğlu, önerilerde bulundu.





Herkesin bir rengi olduğunu belirten Kaptanoğlu, “Numeroloji dediğimiz sistemle kişilerin renklerinin ne olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Bu da ses dalgalarının renklerle eşleşmesi sonucu oluyor. Kişide hangi renk çok baskın, hangi renkler eksik, o rengin karakterine göre kişi hangi karakterleri sergiler, hangi renkten ne şekilde etkilenir, hangi renkten uzak durması gerekir, hangi renge yakın durması gerekir bunları görüyoruz” diye konuştu.





HER RENGE UYGUN MESLEK GRUPLARI VAR





Her renge uygun meslek grupları olduğuna dikkat çeken Kaptanoğlu, “Sağlık Meslek Yüksekokullarında paramedikler, ameliyathane hizmetleri, diyaliz bölümleri,tıbbi tanıtım pazarlama bölümleri, sağlık kurumları işletmeciliği gibi, disiplinleri birbirinden çok ayrı alanlar var. Mesela kırmızı renkli çocuklarımızı genelde hareketli olan paramedik, ameliyat hizmetleri gibi alanlara yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.





MAVİ RENK DAHA DERİN DÜŞÜNMEYİ SEVİYOR





Mavi renkli kişilerin daha derin düşünmeyi sevdiklerini dile getiren Kaptanoğlu, “Mavi daha yavaş hareket etmek isteyen, daha planlı ve programlı yaşamayı seven insanlardır. Onları da daha çok sağlık kurumları işletmeciliği, radyoterapi, fizyoterapi gibi daha ağır yapılacak işlemleri öneriyoruz” dedi.





SARI MÜHENDİSLİĞİN RENGİ





Kaptanoğlu, “Sarı rengi olan insanları mühendisliğe yönlendiriyoruz çünkü sarı proje rengidir. Sarı insanlar monotonluktan nefret ederler. Sürekli yenilik peşinde koşarlar, problem çözmeye yatkınlıkları vardır” diye konuştu.





PSİKOLOJİ ALANINDA YEŞİL RENK





Daha hareketli mesleklerde kırmızının, daha sosyal ve sözel ağırlıklı derslerde mavi ağırlıklı kişilerin olduğunu belirten Kaptanoğlu, “Psikoloji alanında yeşil rengi tercih ediyoruz. Yeşil rengi olan bir insanın mutlaka psikoloji alanında bir mesleği olması lazım çünkü yeşil insanların çevreye çok çabuk güven verdikleri ve kendilerine de çok güveni oldukları ortaya çıkmış” ifadelerini kullandı.





SEVİLEN RENKLE ‘KENDİ RENGİN’ AYNI DEĞİL





Sevilen renk ile kişinin renginin birbirinden farklı olduğuna değinen Kaptanoğlu, “Sevilen renk kişinin o anki yaşam sürecindeki bilinçaltı ile ilgili bize sinyal verir. Özellikle kadınlar bunu çok yapar ve gardıroplarının rengi birden bire değişir. Hiç giymediğimiz renkler vardır. Onlar tamamen bizim bilinçaltımız ve yaşanmışlıklarımızla alakalıdır. Mavi sevmeyen birini çok nadir görürüz. Çocukluktan ergenliğe geçişte maviyi sevmek bir ergenlik belirtisidir. Daha önce sevilen canlı renkler kendini birdenbire maviye ve griye döner” dedi.





HEM BAŞARIYI HEM PERFORMANSI ETKİLİYOR





Renklerin hem başarıyı hem de performansı etkilediğine vurgu yapan Kaptanoğlu, “Renkler hem başarıyı hem de performansı etkiliyor. Sınava girecek çocuklara yeşil, turkuaz giyin ama elinizde kırmızı ve sarı kaleminiz olsun tavsiyesinde bulunuyorum. Yeşil ve turkuaz stres alır, kırmızı ve sarı kalemler de karar vermeyi kolaylaştıracak ve zihninizi açacak. Bunu giyin kesin başarılı olursunuz diye bir şey yok” diye konuştu.