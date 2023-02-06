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Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:16
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen yerlerde incelemede bulundu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti. 
Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, depremin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya'ya geldiklerini dile getirdi.
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te 1 hafta eğitim öğretime ara verileceğini açıkladıklarını anımsatan Özer, şunları kaydetti:
"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz. Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı, vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

AA

Son Güncelleme: 06.02.2023 17:27
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı ÖzerOkul
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