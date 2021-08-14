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Öğretim elemanları alınacak

Balıkesir Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:04
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Öğretim elemanları alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  Balıkesir Üniversitesine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Adayların, 26 Ağustos 2021 tarihine kadar ilan metninde belirtilen ilgili fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlüklerine, Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların  ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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