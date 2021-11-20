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Sözleşmeli personel alım ilanı

Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
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Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alacak.

Adayların başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Atatürk ÜniversitesiSözleşmeli PersonelYeni ÇağrıBASIN İLAN KURUMU
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