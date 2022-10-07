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Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü

07 Ekim 2022 Cuma 15:00
Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü

TAYLAND - Tayland’ın Nong Bua Lamphu bölgesinde dün silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen bir saldırganın kreşe girerek kendisi dahil 38 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında yaşları 2 ila 4 arasında değişen 24 çocuk olduğu, 10 yaralıdan 8’inin durumun kritik olduğu belirtildi.

Tayland polisi basına yaptığı açıklamada, dün Na Klang bölgesindeki kreşe saldırı düzenleyen Panya Khamrab (34) adlı saldırganın uyuşturucu sebebiyle görevden atılan eski bir polis olduğunu, saldırganın saldırı sonrasında eşini ve 2 yaşındaki üvey oğlunu öldürüp intihar ettiğini ifade etti. Kreşte hayatını kaybeden 24 çocuğun saldırı sırasında uyuduğu ifade edilerek yaralı olan 10 kişiden 8’inin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Tayland’da ölenlerin anısına bayrakların bugün yarıya indirildiği ifade edilerek bugün içinde Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile eşi Kraliçe’nin kreşi ziyaret edeceği ifade edildi.  

TAZİYE MESAJLARI

UNESCO Bangkok tarafından konuyla ilgili taziye açıklaması yaparken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nong Bua Lam Phu Eyaletinde silahlı bir kişinin 24'ü çocuk olmak üzere en az 38 kişinin hayatını kaybettiği anlamsız trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kalbimiz Tayland halkıyla birlikte, sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise olaylı ilgili “Anlamak imkansız” derken Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong “Tayland, Nong Bua Lamphu'daki bir çocuk bakım merkezinde silahlı saldırı yapıldığına dair haberleri öğrenince yıkıldım. Kalplerimiz aileler ve toplum için kırılıyor. Bu inanılmaz zor zamanda düşüncelerimiz onlarla ve Tayland halkıyla birlikte” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaylandKreşSaldırı
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