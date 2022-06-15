Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.510,14
ALTIN
1.019,41
DOLAR
17,30
STERLİN
20,97
EURO
18,13
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

YKS öncesi velilere tavsiyeler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:06
YKS öncesi velilere tavsiyeler

İSTANBUL - 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda heyecanlı ve endişeli. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Klinik Psikolog Sevgi Umuç, “Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır’’ ifadelerini kullandı.


 

“Sınav yaklaştıkça çocuğunuzun hissettiğini ona sorabilirsiniz” diyen Umuç, şu tavsiyelerde bulundu:


 

“Ailesi tarafından anlaşılmak, onların rahatlaması için en büyük ihtiyacından biridir. Sizin amacınız çocuğunuzun kaygısını tamamıyla yok etmek değil, belli bir düzeyde tutmasına yardımcı olmaktır. Ergenlik dönem özellikleri ve sınavın yaratmış olduğu stresle birlikte gençler aileleriyle zaman geçirmektense akranlarıyla zaman geçirmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirler. Evde aileyle sıkça zaman geçirmenin onlar için oldukça zorlayıcı olabileceğini bilmenizde fayda vardır. Çocuğunuzun bu konudaki taleplerini kişisel algılamayıp kendilerine anlayışlı bir tutum sergilemeniz önemlidir.


 

“Tek odağınız sınav başarısı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyebilirsiniz. Zor şartlarda sınava hazırlandıklarını kabul edin. Bu sebeple sonuçtan bağımsız çabasını takdir edin. Geçmiş dönemlerde de kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatın. En önemlisi çocuğunuzu başka öğrencilerle kıyaslamadan kaçının. Her insan biriciktir, kişilik örüntüsü, olaylar karşısında gösterdiği tepki farklıdır, stresle baş etme kabiliyetleri ayrı ayrıdır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
YKS öncesi Velilere Tavsiyeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans