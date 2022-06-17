Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.507,24
ALTIN
1.026,13
DOLAR
17,29
STERLİN
21,25
EURO
18,18
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

YÖK Başkanı Özvar YKS ile ilgili açıklamalarda bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2022 Cuma 15:10
YÖK Başkanı Özvar YKS ile ilgili açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yarın ve pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajın kaldırılmış olduğunu hatırlatarak "Bu baraj meselesi, büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracak, öğrenci arkadaşlarımız için de programları tercih edeceği tabanı yaygınlaştırmış olacak. Daha fazla tercihte bulunabilen öğrenci sayısının artırılmasına vesile olacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2 yıl önce hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Sabri Orman'ı anma programına katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde saat 09.00'da gerçekleşen panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özvar, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS ile ilgili açıklamalarda bulundu.


 

"BU SINAV BAŞARI SIRALAMASINA DAYALI"

Bu yıl YKS'ye 3 milyon 250 bin adayın gireceğini hatırlatan Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu sınava girecek müstakbel meslektaşlarımıza başarı dilemek istiyorum. Arzu ettikleri programı umarım kazanmış olurlar. Bu sene pandemiden sonraki ilk sınav olacak. Maskesiz öğrencilerimiz kendi içinde rekabet edecekler. Türkiye'de 1 milyona yakın bir kontenjan var. Bu kontenjan için 3 milyon 250 bin adayımız üniversite sınavında yarışacaklar. Sınav başarı sıralamasına dayalı bir sınavdır. Yani bu sınavda kim daha fazla soru çözer, kim daha fazla başarılı olursa sınav sıralaması ona göre teşekkül edecektir. Bu açıdan sınavın başarı sıralamasına dayalı olduğunu unutmamaları lazım" dedi.


 

"DAHA ÇOK SORU ÇÖZMELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI"

Sınav süresinin 30 dakika uzatıldığının altını çizen Özvar "Biz YÖK olarak daha önce ilan ettiğimiz gibi bu önemli sınavda, süreyi 30 dakika kadar uzattık. Bunu öğrencilerimiz için; sorularla daha fazla meşgul olmaları, daha fazla çözmeye çalışmaları, biraz da streslerini azaltmaları maksadıyla böyle bir karar aldığımızı bilmenizi isterim. Bu sınavın 30 dakika uzamasının sınav sorularının kolaylığı ya da zorluğuyla hiçbir alakası yok. Sınavdaki soruların zorluğu ya da kolaylığı bu soruları hazırlayan hocalarımızın, soru hazırlama tarzıyla alakalı. Bizler de soruları bilmiyoruz, bizim için de tam bir merak konusu. Sınavdan sonra soruların durumunu, kolaylığını, zorluğunu birlikte tartışacağız, birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.


 

REKABETİ ARTIRMAK İÇİN BARAJI KALDIRDIK

YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini de dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ikinci önemli yenilik barajın gerek Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) gerek Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) kaldırılmış olması. Bizim bunu yapmamızın sebebi, rekabeti biraz daha artırabilmek. Bu barajlar kalktı ama başarı sıralamasına dayalı baraj devam ediyor. Gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği gerekse hukuk fakültesi gibi branşlarda başarı sıralaması devam etmektedir. Dolayısıyla bu baraj meselesi, büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracak, öğrenci arkadaşlarımız için de programları tercih edeceği tabanı yaygınlaştırmış olacak. Daha fazla tercihte bulunabilen öğrenci sayısının artırılmasına vesile olacaktır. Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitelerde bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği beraber inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik, ne varsa tüm bunları öğrencilerimize aktaracağız. Kendilerini iyi bir vatandaş, iyi bir insan, üretken bir şahsiyet olmaları için elimizden gelen her türlü gayreti üniversitelerimizde ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki, üniversitelerimizde alacakları bu eğitimle, geleceği inşa edecekler. Zira gelecek gençlerindir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖK Başkanı ÖzvarYKS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS öncesi velilere tavsiyeler
YKS öncesi velilere tavsiyeler
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak
Bakan Özer: İlk defa yazın kütüphaneler açık olacak
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans