47 yaşındaki Seher Tüfek, babası izin vermediği için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

16 yaşında evlenen 3 çocuk annesi Tüfek, özel sektörde yönetici olarak çalışan eşinin desteğiyle Halk Eğitim Merkezinde bilgisayar, İngilizce, nakış, dikiş ve hasta bakımı gibi kurslara katılarak belge aldı.

Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Tüfek, özel sektörde farklı işlerde çalışırken bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine bağlı kamu yönetimi, işletme ve tarım bölümlerine kaydolan Tüfek, kendine hitap etmediği için bu bölümleri yarıda bıraktı.

Seher Tüfek, 2013'te girdiği sınavda Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünü kazansa da uzak olduğu için gidemedi.

Oğluyla 2014'te girdiği üniversite sınavı sonucuna göre tam burslu yerleştirildiği Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı bölümünü bitiren Tüfek, Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanıp 2018'de kaydolduğu aynı üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü 2022'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet ön lisans programından bu yıl mezun olarak yeni diplomasına kavuşan Tüfek, eğitimini 4 yıla tamamlayıp avukat olabilmek için yeniden DGS'ye girdi.

Seher Tüfek, öğrencilik yıllarında okumayı çok sevdiğini, bu sevgisinin yıllar geçtikçe artarak devam ettiğini söyledi.

Küçük yaşta rahatsızlığı nedeniyle annesinin bakımını üstlendiğini anlatan Tüfek, "8 çocuklu ailenin en küçüğü benim. Ağabeylerim, ablalarım evlenip işlerini kurmuşlardı. Annemin sağlık durumu iyi olmadığı için ona bakıyordum. Babam da beni okutmayınca bir süre sonra evlenmeye karar verdim, evlendiğim yerde beni okuturlar diye düşündüm." dedi.

Tüfek, evlendikten sonra ortaokul ve lise diploması ile Halk Eğitim Merkezi kurslarından çeşitli belgeler aldığını ifade ederek, iş hayatına atılmak istediğini, eşinin de bunu saygıyla karşıladığını aktardı.

Öğrenci yurdu işlettiğini, hastanelerin yemekhane ihalelerine katıldığını, ağabeyiyle aile şirketinde çalıştığını ifade eden Tüfek, bu süreçte girdiği üniversite sınavları ve aldığı eğitimleri anlattı.

Tüfek, 2 yıllık iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak mimarlığa giden yolda ilk engeli aştığını kaydederek, "İş, çocuklar ve ev hep birlikte götürmeye çalıştım. Zorlu bir süreç geçirdim. DGS'ye girerek 4 yıllık Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık lisans programını kazandım ve 2020'de mezun oldum." diye konuştu.

Çocukluğunda avukat ya da gazeteci olma hayali kurduğunu dile getiren Tüfek, DGS sonucuna göre hukuk okuma hayalini de tamamlayacağını söyledi.

Tüfek, mimar olduktan sonra Halkbank'ın kadın girişimcilere verdiği kredi desteğiyle kendi ofisini açtığını belirterek, 3 ay önce de Yomra ilçesinde çiçek, endemik tür bitkiler, meyve fideleri, süs bitkileri ve peyzaj uygulamaları üzerine açtığı iş yerinde 11 kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

"Eğitimimi tamamlarken her zaman en büyük destekçim eşim oldu. Yarım kalan çocukluk hayalimi eşim sayesinde gerçekleştirdim." diyen Tüfek, kendi durumundaki kadınlara asla pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti.

AA