ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında 60 maden işletmecisine 732 bin lira hibe desteği ödendiği açıklandı.



Bakanlığın açıklamasında, 29 ilde 80 yer altı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı'nda ilk destek ödemesinin yapıldığı kaydedildi. Programın Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edildiği belirtilen açıklamada, "Bu programda, pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren maden iş yerlerine toplamda 732 bin lira destek sağlandı. İş yeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz 2021’de yapıldı. Bu kapsamda nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 60 maden iş yerine ödeme gerçekleştirildi. Bu destek, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriliyor. Destek için, iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yer altı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yer altı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 euro olarak kaydedilirken, ödeme, işyerlerinin harcamalara göre belirleniyor. Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca veriliyor" denildi.