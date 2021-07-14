Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1356.56
ALTIN
502.45
DOLAR
8.6268
STERLİN
11.9466
EURO
10.1781
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41...
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 

60 maden işletmecisine 732 bin lira hibe desteği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:46
0 Okunma
60 maden işletmecisine 732 bin lira hibe desteği

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında 60 maden işletmecisine 732 bin lira hibe desteği ödendiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında, 29 ilde 80 yer altı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı'nda ilk destek ödemesinin yapıldığı kaydedildi. Programın Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edildiği belirtilen açıklamada, "Bu programda, pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında yoğun çalışma gösteren maden iş yerlerine toplamda 732 bin lira destek sağlandı. İş yeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz 2021’de yapıldı. Bu kapsamda nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 60 maden iş yerine ödeme gerçekleştirildi. Bu destek, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriliyor. Destek için, iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yer altı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yer altı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 euro olarak kaydedilirken, ödeme, işyerlerinin harcamalara göre belirleniyor. Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca veriliyor" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıHibe Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Malezya arasında ortak deklarasyon
Türkiye ile Malezya arasında ortak deklarasyon
Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı
Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı
Güvenli turizm sertifikalı tesis ve araç sayısı 11 bini aştı
Güvenli turizm sertifikalı tesis ve araç sayısı 11 bini aştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans