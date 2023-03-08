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AB ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

08 Mart 2023 Çarşamba 14:39
AB ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü
Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 arttı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 düşerken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi.

Eurostat'ın önceki verilerinde, AB ekonomisinin dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldığı, Avro Bölgesi'nin ise yüzde 0,1 büyüdüğü belirtilmişti. Son çeyrek büyümenin önceki yılın aynı dönemine kıyasla da AB için yüzde 1,8, Avro Bölgesi için de yüzde 1,9 olduğu açıklanmıştı

Güncellenen verilerle birlikte AB ve Avro Bölgesi büyüme oranları dördüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4 ve İtalya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,1 ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Yıllık bazda ise GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,4 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB EkonomisiKüçülme
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