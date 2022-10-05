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Adana'da mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:18
Adana'da mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük

ADANA - Türkiye’nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Adana'da hasat başladı. Mart ayındaki don olayları nedeniyle rekoltenin yüzde 20 düşmesine rağmen havaların sıcak gitmesiyle talep az olunca, fiyatlar da kilo başına 4-5 TL ile sınırlı kaldı.

Türkiye'de üretilen 1 milyon 800 bin ton mandalinanın yüzde 40'ını karşılayan Çukurova'da hasat başladı. İçerdiği bol C vitamini nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan mandalinaların erkenci türleri, işçiler tarafından kesildikten sonra paketlenip kamyonlara yüklenerek hem Türkiye'nin dört bir yanına, hem de dünya ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, mart ayında meydana gelen don olaylarıyla erkenci mandalina türlerinde yüzde 20 rekolte kaybı yaşandığını söyledi. Havaların hala sıcak olması sebebiyle rekolte kaybına rağmen ürün fiyatlarının yükselmediğini dile getiren İncefikir, kilo başına 4-5 TL'ye dalından satıldığını anlattı. İncefikir, "Türkiye’deki üretimin yarısından fazlasını Adana ve Hatay karşılıyor. Ürünler ihracatta Irak, Suudi Arabistan, Avrupa ülkeleri ve son zamanlarda savaş nedeniyle sıkıntılar yaşansa da Rusya ile Ukrayna'ya gönderiliyor. Ürünlerin fiyatları şu an için düşük, ancak havaların soğumasıyla birlikte talep artacağından, yeni hasat edilecek ürünlerin de fiyatı yüksek olacak. Erkenci türlerde rekolte kaybı yüzde 25 ancak daha geç yetişen türlerde çiçek kaybı daha fazlaydı. Geç gelecek ürünlerde yüzde 40 rekolte kaybı bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HasatMandalinaAdana
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